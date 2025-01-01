Die Läusemutter
Folge 9: Die Löwen sind los
24 Min.Ab 12
Die Kinder müssen endlich lernen, sich selbst zu behaupten: Getrieben von den eigenen Problemen mit ihrem Mann, bringt Anke der zweiten Klasse das sogenannte Löwentraining bei, damit sie sich künftig in Konfliktsituationen verteidigen können. Dabei verarbeitet sie selbst angestaute Aggressionen. Anton kämpft hingegen mit dem Jahresabschluss, der nichts Gutes verspricht. Wie soll er das bloß Gernot erklären?
Die Läusemutter
Genre:Tragikomödie
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1