Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Läusemutter

Partiziparty

SAT.1Staffel 1Folge 3
Partiziparty

PartizipartyJetzt kostenlos streamen

Die Läusemutter

Folge 3: Partiziparty

24 Min.

Lilli hat Geburtstag, doch Hannah tritt schon ins nächste Fettnäpfchen: Sie hat weder die Mitbringvorschriften noch das Geburtstagsregelwerk beachtet, was Klassenlehrerin Anke nicht tolerieren kann. Die selbsternannte Schulpflegschaftsvorsitzende Doris beschwert sich derweil bei Anton über die Gartenzwerg- und Bastel-Eltern, die sich immer weniger am Schulleben beteiligen. Ein Elternabend zum Thema "Partizipation" muss also her, der allerdings schnell aus den Fugen gerät.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Läusemutter
SAT.1
Die Läusemutter

Die Läusemutter

Alle 1 Staffeln und Folgen