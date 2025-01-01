Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 4
Folge 4: Die Glanz Methode

24 Min.

Ein Elternsprechtag steht bevor, an dem Anton eine neue Methode austesten will: Die Eltern sollen reden und die Lehrer schweigen. Mit dieser Neuerung will er auch bei der neuen Praktikantin, einer attraktiven 20-jährigen Pädagogikstudentin, Eindruck schinden, die er prompt unter seine Fittiche nimmt. Derweil muss Hannah mit der Situation fertig werden, dass ihr Ex-Mann beim Elternsprechtag mit seiner neuen Freundin auftaucht. Doch Hilfe naht - und das von unerwarteter Seite.

