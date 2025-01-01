Die Läusemutter
Folge 8: Sonne- Mond und Zwerge
Anke prüft die Lesefähigkeit der Kinder und teilt sie gemäß ihrer Bewertungsmethode in Sonne, Mond, Sterne und Raketen ein. Die Diskussion unter den Eltern, deren Kinder schlecht evaluiert wurden, lässt nicht lange auf sich warten. Anton nervt unterdessen seine Kollegen wie jedes Jahr mit Aprilscherzen. Dieses Mal rächen sie sich aber so genial, dass selbst Anton sprachlos ist ...
