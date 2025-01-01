Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Läusemutter

Ein Clown kommt selten allein

SAT.1Staffel 1Folge 10
Ein Clown kommt selten allein

Ein Clown kommt selten alleinJetzt kostenlos streamen

Die Läusemutter

Folge 10: Ein Clown kommt selten allein

24 Min.Ab 6

Zum Schuljahresende steht ein Zirkusfest an, das Hannah ohne Unterstützung der anderen Eltern organisieren muss. Zum Glück hilft Volker mit, der ihr immer mehr zu gefallen scheint. Anton hingegen hat nicht gut lachen, als er herausfindet, dass ihn Gernot abschießen und die kaltherzige Viktoria auf seinen Posten setzen will. Doch da hat Gernot die Rechnung ohne Anke, Inge und Doris gemacht ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Läusemutter
SAT.1
Die Läusemutter

Die Läusemutter

Alle 1 Staffeln und Folgen