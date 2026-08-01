Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Folge 34: Herzgeflüster
34 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12
Lilli hat es geholfen, dass sie sich mit ihren Schuldgefühlen Marc anvertrauen konnte. Während sie, davon ermutigt, Sebastian in die Pflicht nimmt, Julia unter allen Umständen glücklich zu machen, erträgt Marc tapfer, dass Lilli seine Gefühle nicht erwidert. Doch als er eine Einladung zum Familienessen mit den Lammingers ablehnt, merkt Lilli, dass etwas nicht stimmt. Derweil führt Konstantins Auseinandersetzung mit Feli zu einem unverhofft persönlichen Gespräch mit Ella.
Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn