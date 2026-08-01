Der Teufel steckt im DetailJetzt ohne Werbung streamen
Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Folge 35: Der Teufel steckt im Detail
33 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 12
Lilli versucht zu ergründen, warum sich Marc plötzlich so distanziert verhält. Als Sebastian kurz darauf erfährt, dass Marc von dem Kuss zwischen Lilli und ihm weiß, ist er fassungslos. Währenddessen beschleicht Julia das Gefühl, dass ihr neuer Arbeitgeber erheblich gegen Umweltauflagen verstoßen haben könnte. Zeitgleich sind Ella und Konstantin entschlossen, den Ursprung der vielen EHEC-Infektionen im Ort zu finden.
Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn