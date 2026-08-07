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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Gefährliche Anziehung

SAT.1Staffel 1Folge 30vom 07.08.2026
Gefährliche Anziehung

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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Folge 30: Gefährliche Anziehung

34 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 12

Lilli Lamminger will nach dem Tod ihrer Eltern den Familien-Gasthof in Weilhausen wiedereröffnen - den Sonnenhof. Doch zuvor müssen ihre Geschwister zustimmen: Konstantin, Becky, Freddy, und Lillis große Schwester Julia, die den Hof so schnell wie möglich verkaufen möchte. Kurz vor der großen Geschwisterzusammenkunft, trifft Lilli auf den charmanten Sebastian. Sie ahnen nicht, dass sie sich schon bald wiedersehen werden, denn Sebastian ist Julias Ehemann.

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