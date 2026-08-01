Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Folge 41: Die Beisetzung
35 Min.Folge vom 24.08.2026Ab 12
Die anstehende Beisetzung ihres Vaters weckt bei Lilli die Hoffnung, die Familie einander wieder näher zu bringen. Aber Julia ist zunächst unversöhnlich und weiterhin entschlossen, nach Düsseldorf zurückzukehren. Dann entdeckt Konstantin jedoch einen Brief ihres verstorbenen Vaters, der große Emotionen auslöst und daher nicht ohne Wirkung auf die Geschwister bleibt. Kommt es doch noch zu einem Meinungsumschwung zugunsten des Sonnenhofs?
Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn