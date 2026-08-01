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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Dich schickt der Himmel

SAT.1Staffel 1Folge 40vom 21.08.2026
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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Folge 40: Dich schickt der Himmel

34 Min.Folge vom 21.08.2026Ab 12

Verzweifelt versucht Lilli, ihre Geschwister davon zu überzeugen, den Sonnenhof nicht aufzugeben. Aber insbesondere Julia scheint entschlossen und stellt Sebastian vor die Wahl, sie zurück nach Düsseldorf zu begleiten. Auch der beschließt nun, Weilhausen den Rücken zu kehren, um seine Ehe zu retten. Als jedoch alles schon verloren scheint, taucht die Asche des verstorbenen Vaters der Lamminger-Geschwister auf. Mit einem Mal werden alle Pläne wieder auf Eis gelegt.

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