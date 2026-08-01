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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Denn sie wissen nicht, was sie tun

SAT.1Staffel 1Folge 37vom 18.08.2026
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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Folge 37: Denn sie wissen nicht, was sie tun

34 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 12

Lilli und Marc können einander in Erziehungsfragen behilflich sein und erweisen sich als tolles Team. Während Marcs Zuneigung zu Lilli weiter gestärkt wird, ist die für einen Moment von dem Gedanken überrumpelt, dass sie für Marc mehr als Freundschaft empfinden könnte. Doch nach den Wirrungen um Sebastian, traut Lilli ihren eigenen Gefühlen nicht über den Weg. Derweil gerät Julia in dem sich anbahnenden Umweltskandal um ihren Arbeitgeber zunehmend unter Druck.

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