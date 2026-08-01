Denn sie wissen nicht, was sie tunJetzt ohne Werbung streamen
Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Folge 37: Denn sie wissen nicht, was sie tun
34 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 12
Lilli und Marc können einander in Erziehungsfragen behilflich sein und erweisen sich als tolles Team. Während Marcs Zuneigung zu Lilli weiter gestärkt wird, ist die für einen Moment von dem Gedanken überrumpelt, dass sie für Marc mehr als Freundschaft empfinden könnte. Doch nach den Wirrungen um Sebastian, traut Lilli ihren eigenen Gefühlen nicht über den Weg. Derweil gerät Julia in dem sich anbahnenden Umweltskandal um ihren Arbeitgeber zunehmend unter Druck.
Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn