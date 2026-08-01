Gefühle unter FreundenJetzt ohne Werbung streamen
Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Folge 42: Gefühle unter Freunden
34 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 12
Lilli könnte glücklicher nicht sein, dass ihre Geschwister nach dem schlimmen Streit mit ihr für den Sonnenhof kämpfen wollen. Durch eine erste zaghafte Aussprache mit Julia in ihrer guten Stimmung bestärkt, glaubt sie, Marc zu dessen Glück mit Ella verhelfen zu können. Dabei ahnt sie nicht, dass Marc sich etwas ganz anderes erhofft. Unterdessen wagt Konstantin einen Vorstoß und lädt Ella zu einem Date ein. Wird die sich darauf einlassen?
Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn