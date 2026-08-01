Angst vor VeränderungJetzt ohne Werbung streamen
Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Folge 43: Angst vor Veränderung
34 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12
Marcs aufgebrachte Reaktion auf Lillis Verkupplungsversuch bringt Tante Josephine auf die Vermutung, dass er tatsächlich Gefühle für Lilli haben könnte. Die weist diesen Verdacht zunächst zurück, doch eine Aussprache mit Marc führt dazu, dass er ihr seine Liebe gesteht. Daraufhin muss Lilli ihm behutsam beibringen, dass diese Gefühle nicht auf Gegenseitigkeit beruhen. Marc stellt sich daraufhin die Frage, ob die Freundschaft der beiden noch Bestand hat.
Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn