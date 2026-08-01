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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Angst vor Veränderung

SAT.1Staffel 1Folge 43vom 26.08.2026
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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Folge 43: Angst vor Veränderung

34 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12

Marcs aufgebrachte Reaktion auf Lillis Verkupplungsversuch bringt Tante Josephine auf die Vermutung, dass er tatsächlich Gefühle für Lilli haben könnte. Die weist diesen Verdacht zunächst zurück, doch eine Aussprache mit Marc führt dazu, dass er ihr seine Liebe gesteht. Daraufhin muss Lilli ihm behutsam beibringen, dass diese Gefühle nicht auf Gegenseitigkeit beruhen. Marc stellt sich daraufhin die Frage, ob die Freundschaft der beiden noch Bestand hat.

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