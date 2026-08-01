Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Folge 45: Abschluss
33 Min.Folge vom 28.08.2026Ab 12
Um den Umsatz des Sonnenhofs zu steigern, kommt Lilli auf die Idee, ein Sommerfest zu veranstalten. Julia nimmt den Gedanken auf und schlägt vor, die "Weilhausner Wiesn" auszurichten. Während sich die Schwestern weiter annähern und Lilli erleichtert bemerkt, dass die Gefühle für Sebastian schwinden, schöpft Marc neue Hoffnung. Derweil will Ella herausfinden, was der Kuss zwischen Konstantin und ihr verändert hat. Doch plötzlich herrscht Distanz.
Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn