Die lange Nacht des Tanzes: Sur Mesure - Im GleichschrittJetzt kostenlos streamen
Die lange Nacht des Tanzes
Folge 1: Die lange Nacht des Tanzes: Sur Mesure - Im Gleichschritt
55 Min.Folge vom 07.07.2025
Die Reihe „Sur Mesure“ präsentiert innovative Begegnungen zwischen Tanz und Musik an ungewöhnlichen oder historischen Orten. Dieses Mal bildet das romantische Château d’Ormesson mit seinem von Le Nôtre inspirierten Park die Kulisse für eine meisterliche Symbiose zwischen klassischer Musik und den avantgardistischen Choreografien von Hervé Koubi. In dieser sinnlich-verträumten Atmosphäre bewegen sich die Tänzerinnen und Tänzer der Compagnie Hervé Koubi zu den lieblichen Streicherklängen des Quatuor Voce, auf der Viola d’Amore virtuos unterstützt von Jasser Haj Youssef.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2