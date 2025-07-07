Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die lange Nacht des Tanzes

Die lange Nacht des Tanzes: Sur Mesure - Im Gleichschritt

ORF2Staffel 1Folge 1vom 07.07.2025
55 Min.Folge vom 07.07.2025

Die Reihe „Sur Mesure“ präsentiert innovative Begegnungen zwischen Tanz und Musik an ungewöhnlichen oder historischen Orten. Dieses Mal bildet das romantische Château d’Ormesson mit seinem von Le Nôtre inspirierten Park die Kulisse für eine meisterliche Symbiose zwischen klassischer Musik und den avantgardistischen Choreografien von Hervé Koubi. In dieser sinnlich-verträumten Atmosphäre bewegen sich die Tänzerinnen und Tänzer der Compagnie Hervé Koubi zu den lieblichen Streicherklängen des Quatuor Voce, auf der Viola d’Amore virtuos unterstützt von Jasser Haj Youssef.

