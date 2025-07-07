Die lange Nacht des TanzesJetzt kostenlos streamen
Die lange Nacht des Tanzes
Folge 5: Die lange Nacht des Tanzes
Im Vorfeld des Impuls Tanz Festivals 2025 widmet ORF ON einen Schwerpunkt dem zeitgenössischen Tanz. Kreative Profis vor und hinter der Kamera näheren sich auf unterschiedlichste Weise dem Thema. Sie loten dabei physikalische Grenzen aus und öffnen neue Räume für die performative Kunst. In ausgewählten Videoclips, Tanzfilmen und Dokumentationen wird die Bandbreite der künstlerischen Vielfalt – abseits des typischen Bühnenraumes - sichtbar. Tanz inspiriert durch Architektur, Natur und Alltag. Dazwischen teilen ausgewählte Akteure der österreichischen Tanzszene Einblicke ihre persönliche Begeisterung für das Thema Tanz. Eine filmische Entdeckungsreise durch die zeitgenössische Tanzszene Europas voller Experimentierfreude an der Bewegung und dem Ausdruck. Redaktion: Sandra Heinzl-Marchart & Edith Hisch
