Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die lange Nacht des Tanzes

Die lange Nacht des Tanzes

ORF2Staffel 1Folge 5vom 07.07.2025
Die lange Nacht des Tanzes

Die lange Nacht des TanzesJetzt kostenlos streamen

Die lange Nacht des Tanzes

Folge 5: Die lange Nacht des Tanzes

7 Min.Folge vom 07.07.2025

Im Vorfeld des Impuls Tanz Festivals 2025 widmet ORF ON einen Schwerpunkt dem zeitgenössischen Tanz. Kreative Profis vor und hinter der Kamera näheren sich auf unterschiedlichste Weise dem Thema. Sie loten dabei physikalische Grenzen aus und öffnen neue Räume für die performative Kunst. In ausgewählten Videoclips, Tanzfilmen und Dokumentationen wird die Bandbreite der künstlerischen Vielfalt – abseits des typischen Bühnenraumes - sichtbar. Tanz inspiriert durch Architektur, Natur und Alltag. Dazwischen teilen ausgewählte Akteure der österreichischen Tanzszene Einblicke ihre persönliche Begeisterung für das Thema Tanz. Eine filmische Entdeckungsreise durch die zeitgenössische Tanzszene Europas voller Experimentierfreude an der Bewegung und dem Ausdruck. Redaktion: Sandra Heinzl-Marchart & Edith Hisch

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die lange Nacht des Tanzes
ORF2
Die lange Nacht des Tanzes

Die lange Nacht des Tanzes

Alle 1 Staffeln und Folgen