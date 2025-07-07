Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 2vom 07.07.2025
7 Min.Folge vom 07.07.2025

„JOSIANES oder Die Kunst des Widerstands“ ist ein Straßentheaterstück, das Zirkus, Tanz und Vertikaltanz miteinander verbindet. Vor dem Hintergrund eines schrägen Humors, der Akrobatik, wilde Choreografien und mehrstimmige Gesänge vereint, erzählen uns die vier Frauen der Kompanie JOSIANES von ihren unglaublichen Abenteuern und erforschen den Begriff des Widerstands in weiblicher Form. Das Stück ist eine Ode an die Lebensfreude, an die vielfältige Weiblichkeit und eine Hommage an unsere Großmütter.

