Die lange Nacht des Tanzes: Dance + City - Drama KingJetzt kostenlos streamen
Die lange Nacht des Tanzes
Folge 7: Die lange Nacht des Tanzes: Dance + City - Drama King
4 Min.Folge vom 07.07.2025
In „Drama King“ (Choreografie & Performance: Darius Algis Stankevičius) verwandelt eine Reinigungskraft die menschenleeren Säle des litauischen Nationaltheaters in seine persönliche Bühne. Gemeinsam mit einem Kollegen vom Sicherheitsdienst kreiert er eine kleine Tanzperformance, die die innere Welt der Hauptfigur widerspiegelt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die lange Nacht des Tanzes
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2