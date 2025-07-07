Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die lange Nacht des Tanzes

Die lange Nacht des Tanzes: Dance + City - Drama King

ORF2Staffel 1Folge 7vom 07.07.2025
Die lange Nacht des Tanzes: Dance + City - Drama King

Die lange Nacht des Tanzes

Folge 7: Die lange Nacht des Tanzes: Dance + City - Drama King

4 Min.Folge vom 07.07.2025

In „Drama King“ (Choreografie & Performance: Darius Algis Stankevičius) verwandelt eine Reinigungskraft die menschenleeren Säle des litauischen Nationaltheaters in seine persönliche Bühne. Gemeinsam mit einem Kollegen vom Sicherheitsdienst kreiert er eine kleine Tanzperformance, die die innere Welt der Hauptfigur widerspiegelt.

