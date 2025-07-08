Die lange Nacht des Tanzes: Call Me DancerJetzt kostenlos streamen
Die lange Nacht des Tanzes
Folge 9: Die lange Nacht des Tanzes: Call Me Dancer
Zur langen Nacht des Tanzes: Der junge Straßentänzer Manish kämpft mit Hilfe des strengen Ballettmeisters Yehuda für seinen Traum. Ihre gemeinsame Reise überwindet soziale Grenzen und verändert ihr Leben. Inhalt: Die mehrfach prämierte Dokumentation "Call Me Dancer" von Leslie Shampaine erzählt die Geschichte des indischen Straßentänzers Manish. Aus einfachen Verhältnissen stammend, trifft er in einer Tanzschule auf Yehuda, einen mürrischen Ballettmeister. Sein Traum ein professioneller Tänzer zu werden, scheint allen Widrigkeiten zum Trotz, wahr werden zu können. Gemeinsam begibt sich das ungleiche Duo auf eine Reise, die beider Leben verändert.
