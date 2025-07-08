Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die lange Nacht des Tanzes

Die lange Nacht des Tanzes: Call Me Dancer

ORF2Staffel 1Folge 9vom 08.07.2025
Die lange Nacht des Tanzes: Call Me Dancer

Die lange Nacht des Tanzes

Folge 9: Die lange Nacht des Tanzes: Call Me Dancer

57 Min.Folge vom 08.07.2025

Zur langen Nacht des Tanzes: Der junge Straßentänzer Manish kämpft mit Hilfe des strengen Ballettmeisters Yehuda für seinen Traum. Ihre gemeinsame Reise überwindet soziale Grenzen und verändert ihr Leben. Inhalt: Die mehrfach prämierte Dokumentation "Call Me Dancer" von Leslie Shampaine erzählt die Geschichte des indischen Straßentänzers Manish. Aus einfachen Verhältnissen stammend, trifft er in einer Tanzschule auf Yehuda, einen mürrischen Ballettmeister. Sein Traum ein professioneller Tänzer zu werden, scheint allen Widrigkeiten zum Trotz, wahr werden zu können. Gemeinsam begibt sich das ungleiche Duo auf eine Reise, die beider Leben verändert.

