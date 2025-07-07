Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die lange Nacht des Tanzes: Dance + City - Circus of Love and Lament

ORF2Staffel 1Folge 8vom 07.07.2025
Folge 8: Die lange Nacht des Tanzes: Dance + City - Circus of Love and Lament

4 Min.Folge vom 07.07.2025

In „Circus of Love and Lament“ (Choreografie: Artūrs Nīgalis) wird die Zirkusarena von Riga zu einem lebendigen, atmenden Gebilde, in dem das Lachen und die Tränen, die Freuden und die Sorgen einer Liebe widerhallen, die zugleich zerbrechlich und heftig ist.

ORF2
