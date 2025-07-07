Die lange Nacht des Tanzes: BOLERO.SJetzt kostenlos streamen
Der Bolero erfindet sich neu. Fast 100 Jahre nach der Geburt von Maurice Ravels Meisterwerk lässt sich die Tanzszene immer noch von seiner Universalität und seiner hochgradig ansteckenden Energie inspirieren! Der generations- und kulturübergreifende Choreograf Mehdi Kerkouche schlägt eine Brücke zwischen den Epochen und Stilen, indem er die Essenz des Boleros respektiert und ihm eine moderne und gewagte Vision einhaucht. Die verschiedenen Interpretationen, die es zu entdecken gilt, sollen ein Herzensschrei für eine Generation sein, die auf der Suche nach Identität und Repräsentation ist.
