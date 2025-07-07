Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 4vom 07.07.2025
17 Min.Folge vom 07.07.2025

Der Bolero erfindet sich neu. Fast 100 Jahre nach der Geburt von Maurice Ravels Meisterwerk lässt sich die Tanzszene immer noch von seiner Universalität und seiner hochgradig ansteckenden Energie inspirieren! Der generations- und kulturübergreifende Choreograf Mehdi Kerkouche schlägt eine Brücke zwischen den Epochen und Stilen, indem er die Essenz des Boleros respektiert und ihm eine moderne und gewagte Vision einhaucht. Die verschiedenen Interpretationen, die es zu entdecken gilt, sollen ein Herzensschrei für eine Generation sein, die auf der Suche nach Identität und Repräsentation ist.

