Am Ende - Die Macht der Kränkung (1/6): DavidJetzt kostenlos streamen
Die Macht der Kränkung
Folge 1: Am Ende - Die Macht der Kränkung (1/6): David
Der frühe Tod von Familienvater David erschüttert Familie und Freunde. Beim Begräbnis erinnert sein Freund Roko an gemeinsame Zeiten. Doch auch David hinterlässt eine letzte Botschaft: In einem Brief, den seine Ärztin vorliest, blickt er auf sein Leben zurück, sucht nach Gründen für seine schwere Krankheit und geht mit sich und anderen schonungslos ins Gericht. Besetzung: Golo Euler (David) Angelina Häntsch (Julia) Michael Pink (Sascha) Margarethe Tiesel (Dr. Ruth Epstein) Antonia Bill (Mirjam) Barbara Auer (Rosa) Thomas Thieme (Josef) Clemens Berndorff (Ben) Sabrina Reiter (Eva) Mohamed Achour (Roko) Léon Orlandianyi (Leon) Philip Froissant (David, jung) Emilie Neumeister (Emma) Henriette Richter-Röhl (Rosa, jung) Shenja Lacher (Josef, jung) Regie: Daniel Geronimo Prochaska Drehbuch: Agnes Pluch Kamera: Matthias Pötsch Musik: Vera Marie Weber Story: Reinhard Haller (Sachbuch-Vorlage) Bildquelle: ORF/Monafilm/Tivoli Film/Petro Domenigg
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick