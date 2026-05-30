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Die Macht der Kränkung

Am Ende - Die Macht der Kränkung (1/6): David

ORF1Staffel 1Folge 1vom 30.05.2026
Am Ende - Die Macht der Kränkung (1/6): David

Am Ende - Die Macht der Kränkung (1/6): DavidJetzt kostenlos streamen

Die Macht der Kränkung

Folge 1: Am Ende - Die Macht der Kränkung (1/6): David

43 Min.Folge vom 30.05.2026Ab 12

Der frühe Tod von Familienvater David erschüttert Familie und Freunde. Beim Begräbnis erinnert sein Freund Roko an gemeinsame Zeiten. Doch auch David hinterlässt eine letzte Botschaft: In einem Brief, den seine Ärztin vorliest, blickt er auf sein Leben zurück, sucht nach Gründen für seine schwere Krankheit und geht mit sich und anderen schonungslos ins Gericht. Besetzung: Golo Euler (David) Angelina Häntsch (Julia) Michael Pink (Sascha) Margarethe Tiesel (Dr. Ruth Epstein) Antonia Bill (Mirjam) Barbara Auer (Rosa) Thomas Thieme (Josef) Clemens Berndorff (Ben) Sabrina Reiter (Eva) Mohamed Achour (Roko) Léon Orlandianyi (Leon) Philip Froissant (David, jung) Emilie Neumeister (Emma) Henriette Richter-Röhl (Rosa, jung) Shenja Lacher (Josef, jung) Regie: Daniel Geronimo Prochaska Drehbuch: Agnes Pluch Kamera: Matthias Pötsch Musik: Vera Marie Weber Story: Reinhard Haller (Sachbuch-Vorlage) Bildquelle: ORF/Monafilm/Tivoli Film/Petro Domenigg

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