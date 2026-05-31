Am Ende - Die Macht der Kränkung (5/6): JuliaJetzt kostenlos streamen
Die Macht der Kränkung
Folge 5: Am Ende - Die Macht der Kränkung (5/6): Julia
David und Julia führen eine glückliche Beziehung und wünschen sich sehnlichst Kinder. Doch beruflich muss David sich entscheiden. Sein Vater will ihn in die Firma holen, die Architektur müsste er aufgeben. Gleichzeitig erlebt er, wie sein Freund Roko Karriere macht. Auch Julia kämpft mit Eifersucht auf Davids Ex-Freundin und lässt sich daher auf eine folgenschwere Begegnung ein. Besetzung: Philip Froissant (David, jung) Luise Hart (Julia, jung) Angelina Häntsch (Julia) Nils Hohenhövel (Sascha, jung) Michael Pink (Sascha) Henriette Richter-Röhl (Rosa, jung) Barbara Auer (Rosa) Shenja Lacher (Josef, jung) Thomas Thieme (Josef) Gizem Emre (Aisha, jung) Narges Rashidi (Aisha) Antonia Bill (Mirjam) Léon Orlandianyi (Leon) Golo Euler (David) Clemens Berndorff (Ben) Sabrina Reiter (Eva) Regie: Daniel Geronimo Prochaska Kamera: Matthias Pötsch Musik: Vera Marie Weber Story: Reinhard Haller (Sachbuch-Vorlage) Drehbuch: Agnes Pluch Marie-Therese Thill Rebekka Reuber Bildquelle: ORF/Monafilm/Tivoli Film/Petro Domenigg
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick