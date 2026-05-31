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Die Macht der Kränkung

Am Ende - Die Macht der Kränkung (5/6): Julia

ORF1Staffel 1Folge 5vom 31.05.2026
Am Ende - Die Macht der Kränkung (5/6): Julia

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Die Macht der Kränkung

Folge 5: Am Ende - Die Macht der Kränkung (5/6): Julia

44 Min.Folge vom 31.05.2026Ab 12

David und Julia führen eine glückliche Beziehung und wünschen sich sehnlichst Kinder. Doch beruflich muss David sich entscheiden. Sein Vater will ihn in die Firma holen, die Architektur müsste er aufgeben. Gleichzeitig erlebt er, wie sein Freund Roko Karriere macht. Auch Julia kämpft mit Eifersucht auf Davids Ex-Freundin und lässt sich daher auf eine folgenschwere Begegnung ein. Besetzung: Philip Froissant (David, jung) Luise Hart (Julia, jung) Angelina Häntsch (Julia) Nils Hohenhövel (Sascha, jung) Michael Pink (Sascha) Henriette Richter-Röhl (Rosa, jung) Barbara Auer (Rosa) Shenja Lacher (Josef, jung) Thomas Thieme (Josef) Gizem Emre (Aisha, jung) Narges Rashidi (Aisha) Antonia Bill (Mirjam) Léon Orlandianyi (Leon) Golo Euler (David) Clemens Berndorff (Ben) Sabrina Reiter (Eva) Regie: Daniel Geronimo Prochaska Kamera: Matthias Pötsch Musik: Vera Marie Weber Story: Reinhard Haller (Sachbuch-Vorlage) Drehbuch: Agnes Pluch Marie-Therese Thill Rebekka Reuber Bildquelle: ORF/Monafilm/Tivoli Film/Petro Domenigg

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