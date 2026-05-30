Am Ende - Die Macht der Kränkung (4/6): RosaJetzt kostenlos streamen
Die Macht der Kränkung
Folge 4: Am Ende - Die Macht der Kränkung (4/6): Rosa
Davids Vater Josef prägt die Familie mit Strenge und Kontrolle. Sein herrschsüchtiges Verhalten belastet nicht nur die Kinder, sondern auch Ehefrau Rosa seit Jahren. Bei Davids Trauerfeier bricht die mühsam gewahrte Fassade endgültig zusammen: Als Josefs Ex-Geliebte bei der Trauerfeier auftaucht, entlädt sich Rosas angestauter Zorn und sie erkennt, wie ungerecht sie ihre Tochter Mirjam behandelt hat. Besetzung: Golo Euler (David) Barbara Auer (Rosa) Thomas Thieme (Josef) Antonia Bill (Mirjam) Angelina Häntsch (Julia) Jutta Fastian (Magda) Narges Rashidi (Aisha) Michael Pink (Sascha) Clemens Berndorff (Ben) Mohamed Achour (Roko) Sabrina Reiter (Eva) Dominik Warta (Hassler) Philip Froissant (David, jung) Lilia Herrmann (Mirjam, jung) Luise Hart (Julia, jung) Regie: Daniel Geronimo Prochaska Kamera: Matthias Pötsch Musik: Vera Marie Weber Story: Reinhard Haller (Sachbuch-Vorlage) Drehbuch: Agnes Pluch Marie-Therese Thill Rebekka Reuber Bildquelle: ORF/Monafilm/Tivoli Film/Petro Domenigg
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