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Die Macht der Kränkung

Am Ende - Die Macht der Kränkung (6/6): Leon

ORF1Staffel 1Folge 6vom 31.05.2026
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Die Macht der Kränkung

Folge 6: Am Ende - Die Macht der Kränkung (6/6): Leon

45 Min.Folge vom 31.05.2026Ab 12

Leon, der Sohn von David und Julia, erscheint nicht zur Beerdigung seines Vaters. Offiziell soll er erkrankt sein, tatsächlich hat er den Kontakt zur Familie abgebrochen und ist nach Panama gereist. Nun steht er am Bahnsteig, nachdem er vom Tod seines Vaters erfahren hat. Ein Satz aus der Vergangenheit kehrt zurück und löst eine Welle aus Wut, Schuld und Trauer aus. Nun muss er entscheiden, ob er den Kreis der Kränkung durchbrechen will. Besetzung: Golo Euler (David) Angelina Häntsch (Julia) Léon Orlandianyi (Leon) Barbara Auer (Rosa) Thomas Thieme (Josef) Antonia Bill (Mirjam) Michael Pink (Sascha) Mohamed Achour (Roko) Clemens Berndorff (Ben) Emilie Neumeister (Emma) Regie: Daniel Geronimo Prochaska Kamera: Matthias Pötsch Musik: Vera Marie Weber Story: Reinhard Haller (Sachbuch-Vorlage) Drehbuch: Sabrina Reiter (Eva) Agnes Pluch Marie-Therese Thill Rebekka Reuber Bildquelle: ORF/Monafilm/Tivoli Film/Petro Domenigg

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