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Die Macht der Kränkung

Am Ende - Die Macht der Kränkung (3/6): Roko

ORF1Staffel 1Folge 3vom 30.05.2026
Am Ende - Die Macht der Kränkung (3/6): Roko

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Die Macht der Kränkung

Folge 3: Am Ende - Die Macht der Kränkung (3/6): Roko

44 Min.Folge vom 30.05.2026Ab 12

Davids letzte Worte treffen auch Roko. Er erinnert sich an die gemeinsame Studienzeit mit David und Aisha zurück. Die drei verbindet die Leidenschaft für Architektur und der Wunsch nach Erfolg, begleitet von der Angst zu scheitern. Doch Gefühle und Rivalitäten belasten die Freundschaft: Denn obwohl Aischa David liebt, kann sie nur mit Roko wirklich gut reden. Besetzung: Philip Froissant (David, jung) Barbara Auer (Rosa) Henriette Richter-Röhl (Rosa, jung) Antonia Bill (Mirjam) Lilia Herrmann (Mirjam, jung) Gizem Emre (Aisha, jung) Mohamed Achour (Roko) Rojan Juan Barani (Roko, jung) Thomas Thieme (Josef) Shenja Lacher (Josef, jung) Roland Silbernagel (Professor Königer) Margarethe Tiesel (Dr. Ruth Epstein) Emilie Neumeister (Emma) Golo Euler (David) Clemens Berndorff (Ben) Regie: Daniel Geronimo Prochaska Kamera: Matthias Pötsch Musik: Vera Marie Weber Story: Reinhard Haller (Sachbuch-Vorlage) Drehbuch: Agnes Pluch Marie-Therese Thill Rebekka Reuber Bildquelle: ORF/Monafilm/Tivoli Film/Philipp Brozsek

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