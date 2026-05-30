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Die Macht der Kränkung

Am Ende - Die Macht der Kränkung (2/6): Mirjam

ORF1Staffel 1Folge 2vom 30.05.2026
Am Ende - Die Macht der Kränkung (2/6): Mirjam

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Die Macht der Kränkung

Folge 2: Am Ende - Die Macht der Kränkung (2/6): Mirjam

45 Min.Folge vom 30.05.2026Ab 12

Davids Brief sorgt für Unruhe bei den Trauergästen. Alte Konflikte brechen auf, lange Verdrängtes steht plötzlich im Raum. Besonders seine Schwester Mirjam ist von den Worten getroffen. Als Kinder waren die beiden unzertrennlich, inzwischen haben die beiden kaum noch Kontakt. Spontan ergreift Mirjam das Wort und spricht über die gemeinsame Kindheit sowie bis heute ungelöste Familienkonflikte. Besetzung: Golo Euler (David) Philip Froissant (David, jung) Antonia Bill (Mirjam) Lilia Herrmann (Mirjam, jung) Michael Pink (Sascha) Nils Hohenhövel (Sascha, jung) Harald Windisch (Kurt) Barbara Auer (Rosa) Henriette Richter-Röhl (Rosa, jung) Thomas Thieme (Josef) Shenja Lacher (Josef, jung) Angelina Häntsch (Julia) Mohamed Achour (Roko) Clemens Berndorff (Ben) Sabrina Reiter (Eva) Margarethe Tiesel (Dr. Ruth Epstein) Regie: Daniel Geronimo Prochaska Kamera: Matthias Pötsch Musik: Vera Marie Weber Story: Reinhard Haller (Sachbuch-Vorlage) Drehbuch: Agnes Pluch Marie-Therese Thill Rebekka Reuber Bildquelle: ORF/Monafilm/Tivoli Film/Petro Domenigg

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