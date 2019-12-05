Staffel 01 Folge 01 - Die NussbaumsJetzt kostenlos streamen
Die Nussbaums
Folge 1: Staffel 01 Folge 01 - Die Nussbaums
50 Min.Folge vom 05.12.2019Ab 6
Günther Nussbaum ist auf der Suche nach einem neuen Zuhause für sich und seine Familie. Das zukünftige Domizil soll genügend Platz für Freundin Sandra und ihre insgesamt sieben Kids bieten. Der Bausachverständige gibt dabei nicht nur seine Expertise zum Besten, sondern wird am Ende sogar selbst zum Bauherren. ATV begleitet die Nussbaums bei ihrem Großprojekt und gibt ganz private Einblicke in den Alltag der Patchwork-Family.
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen