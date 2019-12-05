Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 1Folge 1vom 05.12.2019
Günther Nussbaum ist auf der Suche nach einem neuen Zuhause für sich und seine Familie. Das zukünftige Domizil soll genügend Platz für Freundin Sandra und ihre insgesamt sieben Kids bieten. Der Bausachverständige gibt dabei nicht nur seine Expertise zum Besten, sondern wird am Ende sogar selbst zum Bauherren. ATV begleitet die Nussbaums bei ihrem Großprojekt und gibt ganz private Einblicke in den Alltag der Patchwork-Family.

ATV
