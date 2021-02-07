Staffel 01 Folge 06 - Die NussbaumsJetzt kostenlos streamen
Die Nussbaums
Folge 6: Staffel 01 Folge 06 - Die Nussbaums
49 Min. Folge vom 07.02.2021 Ab 6
Mitten während der Umbaumaßnahmen gerät die Patchwork-Familie Nussbaum unter Zeitdruck. Der Sicherungskasten im Gebäude gleicht einem Relikt aus vergangenen Zeiten und ohne Strom können die Mischmaschinen und Schlagbohrer auf der Baustelle nicht betrieben werden. Zu allem Überfluss fehlt es im Haus auch noch an fließendem Wasser und das Dixie-Klo vor der Villa will Sandra auf keinen Fall benutzen.
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen