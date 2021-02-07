Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 1Folge 6vom 07.02.2021
49 Min.Folge vom 07.02.2021Ab 6

Mitten während der Umbaumaßnahmen gerät die Patchwork-Familie Nussbaum unter Zeitdruck. Der Sicherungskasten im Gebäude gleicht einem Relikt aus vergangenen Zeiten und ohne Strom können die Mischmaschinen und Schlagbohrer auf der Baustelle nicht betrieben werden. Zu allem Überfluss fehlt es im Haus auch noch an fließendem Wasser und das Dixie-Klo vor der Villa will Sandra auf keinen Fall benutzen.

