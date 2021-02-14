Staffel 01 Folge 07 - Die NussbaumsJetzt kostenlos streamen
Die Nussbaums
Folge 7: Staffel 01 Folge 07 - Die Nussbaums
50 Min.Folge vom 14.02.2021Ab 6
Günther will es endlich wissen: Er hat vor, seiner Sandra einen Heiratsantrag zu machen. Wie das wohl der Rest der Patchwork-Familie aufnehmen wird? Außerdem muss sich der Bausachverständige noch einer weiteren Herausforderung stellen: Zusammen mit seinem Sohn Markus will er den Bagger-Führerschein absolvieren. Darüber hinaus steht auch noch Günthers Geburtstagsfeier an - ein Tag voller Überraschungen.
Die Nussbaums
