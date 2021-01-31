Staffel 01 Folge 05 - Die NussbaumsJetzt kostenlos streamen
Die Nussbaums
Folge 5: Staffel 01 Folge 05 - Die Nussbaums
49 Min. 31.01.2021 Ab 6
Die Umbauarbeiten bei den Nussbaums sind inzwischen in vollem Gange. Im Garten der Patchworkfamilie steht ein massives Gerät, um die zahlreichen Balkone rund um die ehemalige Pension abzureißen. Außerdem stattet der Bürgermeister der Familie einen Besuch ab. Er will mit Günther über eine Neuvermessung des Grundstückes reden.
Produktion:AT, 2019
