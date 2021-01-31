Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Nussbaums

Staffel 01 Folge 05 - Die Nussbaums

ATVStaffel 1Folge 5vom 31.01.2021
Staffel 01 Folge 05 - Die Nussbaums

49 Min.Folge vom 31.01.2021Ab 6

Die Umbauarbeiten bei den Nussbaums sind inzwischen in vollem Gange. Im Garten der Patchworkfamilie steht ein massives Gerät, um die zahlreichen Balkone rund um die ehemalige Pension abzureißen. Außerdem stattet der Bürgermeister der Familie einen Besuch ab. Er will mit Günther über eine Neuvermessung des Grundstückes reden.

