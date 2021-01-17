Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 1Folge 3vom 17.01.2021
Die Nussbaums haben ihr künftiges Zuhause gefunden. Gemeinsam mit dem Architekten Martin werden nun genaue Pläne geschmiedet, in welchem Ausmaß die ehemalige Pension in Puchberg am Schneeberg umgestaltet werden soll. Günther schreitet auch gleich zur Tat und beginnt schon mal mit dem Abriss der alten Sanitäreinrichtungen. Außerdem versucht er, mit einer Art Flohmarkt seine Sammlung alter Bücher und Möbel an den Mann zu bringen.

