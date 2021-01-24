Staffel 01 Folge 04 - Die NussbaumsJetzt kostenlos streamen
Die Nussbaums
Folge 4: Staffel 01 Folge 04 - Die Nussbaums
49 Min.Folge vom 24.01.2021Ab 6
Günther Nussbaum und seine Patchworkfamilie sind drauf und dran, ihr künftiges Eigenheim in Puchberg am Schneeberg umzubauen. Um das Mammutprojekt in die Tat umzusetzen, stehen noch viele Arbeitsstunden an: Ein alter Öltank muss abmontiert, Bäume und Wurzelstöcke aus dem Garten entfernt werden und vieles mehr. Günther will seine Familie aber keineswegs überstrapazieren und unternimmt mit ihr einen Ausflug auf die Burg Aggstein in Niederösterreich.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Nussbaums
Alle 5 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen