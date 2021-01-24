Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 1Folge 4vom 24.01.2021
Günther Nussbaum und seine Patchworkfamilie sind drauf und dran, ihr künftiges Eigenheim in Puchberg am Schneeberg umzubauen. Um das Mammutprojekt in die Tat umzusetzen, stehen noch viele Arbeitsstunden an: Ein alter Öltank muss abmontiert, Bäume und Wurzelstöcke aus dem Garten entfernt werden und vieles mehr. Günther will seine Familie aber keineswegs überstrapazieren und unternimmt mit ihr einen Ausflug auf die Burg Aggstein in Niederösterreich.

