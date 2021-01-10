Staffel 01 Folge 02 - Die NussbaumsJetzt kostenlos streamen
Die Nussbaums
Folge 2: Staffel 01 Folge 02 - Die Nussbaums
49 Min.Folge vom 10.01.2021Ab 6
Günther Nussbaum und seine Lebensgefährtin Sandra haben ein künftiges Zuhause für ihre Patchworkfamilie gefunden und sich für eine ehemalige Pension in Puchberg am Schneeberg entschieden. Nussbaum will das in die Jahre gekommene Gebäude nach allen Regeln der Kunst umbauen, doch die Renovierung könnte umfangreicher ausfallen, als erwartet: Im Wohnzimmer findet Nussbaum Risse, die auf Baumängel im Fundament hinweisen könnten.
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Die Nussbaums
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Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
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