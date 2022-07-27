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Die PULS 24 Sommergespräche

Werner Kogler im PULS 24 Sommergespräch 2022

PULS 4Staffel 2022Folge 3vom 27.07.2022
Werner Kogler im PULS 24 Sommergespräch 2022

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Die PULS 24 Sommergespräche

Folge 3: Werner Kogler im PULS 24 Sommergespräch 2022

55 Min.Folge vom 27.07.2022

Krieg in der Ukraine, steigende Energiepreise, Rekordinflation, Corona-Pandemie und innenpolitische Turbulenzen - für die österreichischen Spitzenpolitiker:innen waren die vergangenen Monate eine große Herausforderung. Der grüne Vizekanzler Werner Kogler beantwortet im PULS 24 Sommergespräch die Fragen von Anchorwoman Bianca Ambros und Anchor Thomas Mohr.

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