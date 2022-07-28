Herbert Kickl im PULS 24 Sommergespräch 2022 Jetzt kostenlos streamen
Die PULS 24 Sommergespräche
Folge 4: Herbert Kickl im PULS 24 Sommergespräch 2022
53 Min.Folge vom 28.07.2022
Krieg in der Ukraine, steigende Energiepreise, Rekordinflation, Corona-Pandemie und innenpolitische Turbulenzen - für die österreichischen Spitzenpolitiker:innen waren die vergangenen Monate eine große Herausforderung. Der FPÖ-Chef Herbert Kickl beantwortet im PULS 24 Sommergespräch die Fragen von Anchorwoman Bianca Ambros und Anchor Thomas Mohr.
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Die PULS 24 Sommergespräche
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2020-2022, Season 2024: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 2020-2021: ProsiebenSat.1 PULS4