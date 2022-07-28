Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die PULS 24 Sommergespräche

Herbert Kickl im PULS 24 Sommergespräch 2022

PULS 4Staffel 2022Folge 4vom 28.07.2022
Herbert Kickl im PULS 24 Sommergespräch 2022

Herbert Kickl im PULS 24 Sommergespräch 2022 Jetzt kostenlos streamen

Die PULS 24 Sommergespräche

Folge 4: Herbert Kickl im PULS 24 Sommergespräch 2022

53 Min.Folge vom 28.07.2022

Krieg in der Ukraine, steigende Energiepreise, Rekordinflation, Corona-Pandemie und innenpolitische Turbulenzen - für die österreichischen Spitzenpolitiker:innen waren die vergangenen Monate eine große Herausforderung. Der FPÖ-Chef Herbert Kickl beantwortet im PULS 24 Sommergespräch die Fragen von Anchorwoman Bianca Ambros und Anchor Thomas Mohr.

Weitere Folgen in Staffel 2022

Alle Staffeln im Überblick

Die PULS 24 Sommergespräche
PULS 4
Die PULS 24 Sommergespräche

Die PULS 24 Sommergespräche

Alle 4 Staffeln und Folgen