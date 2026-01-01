Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Das Arztgeheimnis

SAT.1Staffel 2Folge 12
Das Arztgeheimnis

Folge 12: Das Arztgeheimnis

23 Min.Ab 12

Arztgattin Kirsten Hahn ist verzweifelt! Ihr Mann, der Frauenarzt Dr. Hahn, ist spurlos verschwunden, nachdem er von einem Unbekannten bedroht wurde. Die Vermisstenfahnder können den Mann ausfindig machen und decken auf: Dr. Hahn soll eine Affäre mit dessen Tochter haben! Dr. Hahns Ehefrau kann das nicht glauben - und schon bald enthüllen die Ermittler ein lang gehütetes Geheimnis ...

