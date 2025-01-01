Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Der Fremde auf dem Schulhof

SAT.1Staffel 2Folge 16
Der Fremde auf dem Schulhof

Der Fremde auf dem SchulhofJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Folge 16: Der Fremde auf dem Schulhof

23 Min.Ab 12

Die siebenjährige Lara ist verschwunden, als ihre Mutter und deren Schwager sie von der Schule abholen wollen. Bei der Sichtung eines Überwachungsvideos entdecken die Vermisstenfahnder, dass sich dem Mädchen vor wenigen Tagen ein unbekannter Mann am Schulhofzaun genähert hat. Ist Laras Vater Tobias Wegener, der ein Näherungsverbot hat, der Unbekannte? Als sich auch Laras Babysitterin in Widersprüche verstrickt, ist klar - jetzt zählt jede Minute.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
SAT.1
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Alle 2 Staffeln und Folgen