Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 16: Der Fremde auf dem Schulhof
23 Min.Ab 12
Die siebenjährige Lara ist verschwunden, als ihre Mutter und deren Schwager sie von der Schule abholen wollen. Bei der Sichtung eines Überwachungsvideos entdecken die Vermisstenfahnder, dass sich dem Mädchen vor wenigen Tagen ein unbekannter Mann am Schulhofzaun genähert hat. Ist Laras Vater Tobias Wegener, der ein Näherungsverbot hat, der Unbekannte? Als sich auch Laras Babysitterin in Widersprüche verstrickt, ist klar - jetzt zählt jede Minute.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1