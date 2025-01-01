Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

SAT.1Staffel 2Folge 21
Folge 21: Schwesternsache

23 Min.Ab 12

Die 20-jährige Anna taucht unverhofft wieder auf, nachdem ihre Mutter Verena die Vermisstenfahnder zur Sporthalle ihrer Töchter gerufen hat. Ihre Stiefschwester Lina (17) aber bleibt nach einer Übernachtung des Tischtennis-Teams verschwunden. Ist Lina wirklich zu ihrer Mutter ausgerissen, wie ihr Vater glaubt? Oder weiß Anna mehr, als sie zugibt?

