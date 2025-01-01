Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

SAT.1Staffel 2Folge 24
Folge 24: Der Schlafwandler

23 Min.Ab 12

Am frühen Morgen alarmiert die 35-jährige Nadine Körner die Polizei, weil ihr Ehemann Philipp spurlos verschwunden ist. Die Beamten ermitteln, dass der Vermisste das Haus nachts im Pyjama verlassen hat. Offenbar ist er geschlafwandelt. Doch was ist Philipp danach passiert? Hat Ex-Kollege Björn Seifert, den Philipp bedauerlicherweise kündigen musste, etwas mit seinem Verschwinden zu tun?

SAT.1
