Die Ruhrpottwache
Folge 35: Fehleinschätzung
43 Min.Ab 12
Die Verlobte eines Lehrers wird Opfer eines heimtückischen Angriffs in den eigenen vier Wänden. Als sie ihr Bewusstsein wiedererlangt, entdeckt sie den Vater eines Schülers neben sich. - Nachdem ein älterer Herr auf Anraten seiner Enkelin seine gesamten Ersparnisse von der Bank abgeholt hat, wird er um das ganze Geld bestohlen! - In einer Wohnsiedlung sind mehrere Kinder Opfer eines Säure-Angriffs geworden. Angeblich haben sie zuvor mit Wasserbomben gespielt.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln