SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 36vom 24.11.2024
Eine aufgebrachte Frau sucht in Duisburg verzweifelt nach ihrer verschwundenen Gasttochter. Die Spur führt die Beamten zu einem mysteriösen Straßenkünstler. - Aufregung in einem Bastelgeschäft! Der Inhalt einer Geldkassette wurde gestohlen und die Azubine brutal niedergeschlagen. - Eine wütende Teenagerin attackiert ihren Ex-Freund und schlägt ihn nieder. Er wollte lediglich seine neue Freundin vom Volleyballtraining abholen, doch plötzlich ist sie spurlos verschwunden!

