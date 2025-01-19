Die Ruhrpottwache
Folge 39: Machtlos
42 Min.Ab 12
Ein maskierter Mann drängt mit Absicht eine ältere Frau und ihre Enkelin von der Fahrbahn. Alles sieht danach aus, als wäre der Vater der Kleinen aus Rache an seiner Ex-Frau dafür verantwortlich. - Um das ehemalige Elternhaus wieder zu bekommen, greift ein Mann zu perfiden Mitteln. Drei Menschen wurden wegen seiner Missgunst bereits verletzt. - In einer Disco wird eine junge Frau bestohlen und niedergeschlagen.
Die Ruhrpottwache
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
12
