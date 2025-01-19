Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Machtlos

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 39
Machtlos

MachtlosJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 39: Machtlos

42 Min.Ab 12

Ein maskierter Mann drängt mit Absicht eine ältere Frau und ihre Enkelin von der Fahrbahn. Alles sieht danach aus, als wäre der Vater der Kleinen aus Rache an seiner Ex-Frau dafür verantwortlich. - Um das ehemalige Elternhaus wieder zu bekommen, greift ein Mann zu perfiden Mitteln. Drei Menschen wurden wegen seiner Missgunst bereits verletzt. - In einer Disco wird eine junge Frau bestohlen und niedergeschlagen.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1 GOLD
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 7 Staffeln und Folgen