SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 46vom 05.01.2025
42 Min.Folge vom 05.01.2025Ab 12

Ein Blumenstrauß liegt auf dem leeren Bett einer verschwundenen Teenagerin. Ihr Ex-Freund scheint nicht als Täter in Frage zu kommen ... - Der Angestellten eines Duisburger Immobilienbüros wird vorgeworfen, 150.000 Euro veruntreut zu haben. Verzweifelt erklärt sie, dass sie die Transaktion im Auftrag ihres Chefs getätigt hat. - Die Beamten müssen eine handfeste Auseinandersetzung zwischen zwei Fußballspielern schlichten. Das Gesicht des einen wurde böswillig verätzt ...

SAT.1 GOLD
