Die Ruhrpottwache
Folge 46: Die Sprache der Blume
42 Min.Folge vom 05.01.2025Ab 12
Ein Blumenstrauß liegt auf dem leeren Bett einer verschwundenen Teenagerin. Ihr Ex-Freund scheint nicht als Täter in Frage zu kommen ... - Der Angestellten eines Duisburger Immobilienbüros wird vorgeworfen, 150.000 Euro veruntreut zu haben. Verzweifelt erklärt sie, dass sie die Transaktion im Auftrag ihres Chefs getätigt hat. - Die Beamten müssen eine handfeste Auseinandersetzung zwischen zwei Fußballspielern schlichten. Das Gesicht des einen wurde böswillig verätzt ...
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln