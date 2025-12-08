Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 10: Die Kettenreaktion
40 Min.Folge vom 08.12.2025Ab 12
Das Team legt seinen Fokus erneut auf die Spurensuche im Sumpf. Schon bald werden sie mit der Erkenntnis belohnt, dass in der Vergangenheit Waren nach Oak Island transportiert wurden.
