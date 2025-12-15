Auf den Spuren von Captain PhippsJetzt kostenlos streamen
Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 12: Auf den Spuren von Captain Phipps
Folge 12: Auf den Spuren von Captain Phipps
Während die Schatzsucher weiter nach dem verborgenen Tunnel im Money Pit forschen, deuten Hinweise darauf, dass im Sumpf eine Entladungseinsatz stattgefunden haben muss.
Die Schatzsucher von Oak Island
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC.