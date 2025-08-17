Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Schatzsucher von Oak Island

Geheimnisvolle Verbindung

Kabel Eins DokuStaffel 11Folge 17vom 17.08.2025
Geheimnisvolle Verbindung

Geheimnisvolle Verbindung

Die Schatzsucher von Oak Island

Folge 17: Geheimnisvolle Verbindung

40 Min.Folge vom 17.08.2025Ab 12

Hurrikan Lee hat Teile der Insel überflutet, sodass die Suche verzögern werden muss. Im Besprechungsraum lauschen die Schatzsucher einer Präsentation des italienischen Archäoastronomen Professor Adriano Gaspani.

