Verpasste Gelegenheit

Kabel Eins DokuStaffel 11Folge 8vom 08.12.2025
Folge 8: Verpasste Gelegenheit

40 Min.Folge vom 08.12.2025Ab 12

Nachdem das Schatzsucher-Team einen herben Rückschlag verkraften muss, sinkt die Motivation auf einen Tiefstand. Im Nachgang erkennen die Abenteurer, dass ihnen der vermeintliche Rückschlag zu einer bahnbrechenden Entdeckung verholfen hat.

Kabel Eins Doku
