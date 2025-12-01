Ungewöhnliches ArtefaktJetzt kostenlos streamen
Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 3: Ungewöhnliches Artefakt
40 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
Das Team folgt der Spur zu einem mysteriösen Tunnel, während Rick und Gary in "Lot 5" eine spannende Entdeckung machen: Es handelt sich um ein Artefakt mit römischer Kennzeichnung.
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC.