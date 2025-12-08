Zum Inhalt springenBarrierefrei
Von Menschenhand

Kabel Eins DokuStaffel 11Folge 6vom 08.12.2025
Folge 6: Von Menschenhand

40 Min.Folge vom 08.12.2025Ab 12

Nach der Auswertung der neuesten Daten, fokussiert sich das Team auf die Erkundung von "Aladdins Höhle", wo hohe Spuren von Gold und Silber gemessen wurden. Außerdem entdecken die Schatzsucher Ein- und Ausgänge, die in der Vergangenheit von Menschenhand ausgehoben wurden.

Kabel Eins Doku
