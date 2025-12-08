Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 6: Von Menschenhand
40 Min.Folge vom 08.12.2025Ab 12
Nach der Auswertung der neuesten Daten, fokussiert sich das Team auf die Erkundung von "Aladdins Höhle", wo hohe Spuren von Gold und Silber gemessen wurden. Außerdem entdecken die Schatzsucher Ein- und Ausgänge, die in der Vergangenheit von Menschenhand ausgehoben wurden.
